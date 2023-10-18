Serik Kaymakamı, yaralanan jandarma personelini ziyaret etti

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçede yaşanan arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan 2 jandarma personelini ziyaret etti. Şahin, yaralı personellere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçede 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan 2 jandarma personelini ziyaret etti.

Şahin, Jandarma Astsubay Çavuş Yunus Oluk'u tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, taburcu olan Uzman Jandarma Çavuş Ömer Faruk Akkuş'u da evinde ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Şahin'e Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk eşlik etti.

Ayrıca Serik'teki 20 mahalle muhtarı da Oluk'u hastanede ziyaret etti.