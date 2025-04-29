Sema Silkin Ün: Deprem Yaraları Sarılmadan İkinci Bir Felaketle Karşılaşabiliriz

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM'de yaptığı konuşmada, yaşanan ve yaşanması muhtemel depremlere dikkat çekerek, "Daha 6 Şubat depreminin yaraları sarılmamışken İstanbul gibi uzmanların 'çağın beklenen depremi' dedikleri felaket her an kapımızı çalacakken yetkilisi de maalesef yetkisizler gibi eli böğründe bekliyor" dedi.

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TBMM'de yaptığı konuşmada İstanbul depremi ve kanal İstanbul Projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin ciddi bir deprem kuşağında yer aldığını yaşayarak görmeye devam ettiklerini belirten Milletvekili Ün, "Deprem konusundaki muhatabımız hem uzun yıllar merkezi ve yerel idareyi elinde bulunduran iktidarıdır hem de 2019'dan bu yana büyükşehirler dahil olmak üzere depreme hazırlık babında kentsel dönüşüm sorumluluğunu üzerine almış olan muhalefetedir. Daha 6 Şubat depreminin yaraları sarılmamışken İstanbul gibi uzmanların 'çağın beklenen depremi' dedikleri felaket her an kapımızı çalacakken yetkilisi de maalesef yetkisizler gibi eli böğründe bekliyor. Uzmanların ifadesiyle 1,5 milyonu İstanbul'da olmak üzere 6 milyon çok riskli konutun olduğu, İstanbul'da acilen 600 bin konutun yıkılması gerektiği ifade ediliyor. Eyleme geçecek olanların kavgası yüzünden de vatandaşın gündemi, maalesef bu hayati gündemi yok sayılıyor. Vatandaş kentsel dönüşümdeki adaletsiz uygulamalar nedeniyle canı ile canının yongası arasında sıkıştırılıyor. Rant pastasından en büyük dilimi alanlarsa 'Vatandaş beklentisini düşürsün' nasihatinde bulunuyor" diye konuştu.

"Emlak hırsıyla donanmış bir senaryo"

Türkiye'de yaşanan depremlerin zihinlerde diri tutulması gerektiğini hatırlatan Milletvekili Ün, "Bir ay önce bu kürsüden uluslararası kaynaklar da Kanal İstanbul'un yapılacağı yönünde bilgiler geçtiğini hatırlatmıştım. Şu an Mecliste AK Parti hariç tüm siyasi partilerin arşivlerinde 'Kanal İstanbul' denen ve tamamen emlak hırsıyla donanmış bir senaryonun ortaya çıkartacağı vahim sonuçlara ilişkin raporlar mevcut. Ama gelin görün ki hala bazı Körfez ülkelerinin televizyon kanallarında Kanal İstanbul reklamları dönmeye devam ediyor. Bu ülkedeki gayrimenkul şirketleri, bölgedeki konut ve arsa yatırımlarını 'Benzersiz fırsatlar. Yatırımcılar için müjdeli haber. Proje planlandığı gibi ilerliyor. Büyük kazançlar vadediyor. Proje, 2025 itibarıyla bir canlanma yaşayacak. Geniş araziler imar planına dahil edildi' sözleriyle pazarlıyor. Maalesef bu reklam filmlerinde, Cumhurbaşkanımızın Kanal İstanbul güzergahında yaptığı uçak yolculuğu 'Erdoğan'ın ziyaretiyle taçlanan' şeklinde ifadelerle pazarlaması yapılıyor. Kanalın iki yakasında inşa edilen Yenişehir bölgeleri de yatırımcı cenneti olarak gösteriliyor. O reklamdaki sanal cennetin hakikatte milletin cehennemi olacağından kimse korkmuyor mu? Millet, sizden, vergisiyle, yetki ve sorumluluklarınızı harekete geçirmenizi bekliyor, depreme karşı hazırlık yapmanızı bekliyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ