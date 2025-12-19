Selendi SYDV Mütevelli Heyetine iki muhtar seçildi

Selendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetine muhtar üyeler belirlendi. Yapılan seçimde İnnice ve Çamlıca Mahallesi muhtarları 2026 faaliyet dönemi için oy birliğiyle göreve seçildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde görev alacak muhtar üyelerin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı. Selendi Muhtarlar Derneği binasında gerçekleştirilen seçim, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yapılan oylama sonucunda, tüm muhtarların ortak adayı olarak gösterilen İnnice Mahallesi Muhtarı Mahmut İşlek ile Çamlıca Mahallesi Muhtarı Bünyamin Demir, 2026 yılı faaliyet döneminde görev yapmak üzere vakıf mütevelli heyetine seçildi.

Seçime Selendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ustacı ile mahalle muhtarları katıldı.

Seçimin ardından konuşan Vakıf Müdürü Çağlar Yılmaz, mütevelli heyetine seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar dileyerek, hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA