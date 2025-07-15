Selahattin Demirtaş'tan süreçle ilgili yeni mesaj

Selahattin Demirtaş'tan süreçle ilgili yeni mesaj
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ın mesajını paylaştı. Demirtaş, süreci dikkatle takip ettiğini, Türkiye'de barışın sağlanması ve bunun kalıcı hale gelmesi için çaba gösterdiğini, katkı sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini belirtti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Demirtaş'ın mesajı kamuoyuyla paylaşıldı.

Tanrıkulu, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Edirne'deyim. Dostlarım Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim. Tüm yurttaşlara, dostlarımıza ve hemşehrilerimize selam ve sevgilerini ilettiler" dedi.

DEMİRTAŞ: BARIŞ İÇİN KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİM

Tanrıkulu, görüşmede Demirtaş'ın verdiği mesajı da şu sözlerle aktardı:

"Selahattin Demirtaş, içinde bulunduğumuz süreci dikkatle takip ettiğini, Türkiye'de barışın sağlanması ve bunun kalıcı hale gelmesi için çaba gösterdiğini, katkı sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini belirtti."

Demirtaş ayrıca, "Tekrar güzel günlerde, barış ve adalet dolu bir Türkiye'de buluşma temennisini" iletti.

DEMİRTAŞ VE FİGEN YÜKSEKDAĞ İÇİN TAHLİYE BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

DEM Parti geçtiğimiz günlerde, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası tutukluları için tahliye başvurusu yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Biz Sayın Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta yapılacak incelemede tahliye edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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