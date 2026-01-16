Haberler

Şehidin oğlu ilk karnesini Bakan Göktaş'ın elinden aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1. sınıfa giden oğlu Aras Talha Taşkın'a karnesini verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2022 yılında Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1. sınıfa giden oğlu Aras Talha Taşkın'ı ilk karne töreninde yalnız bırakmadı. Aras'a ilk karnesini veren Göktaş, ardından sınıfta bulunan öğrencilere de karnelerini vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, "Bugün Türkiye genelinde şehit ve gazi çocuklarımızın ilk karne heyecanını paylaştık. Özellikle Türkiye genelinde 39 tane şehit çocuğumuzun, 1. sınıfa giden şehit çocuklarımızın ilk karne heyecanını paylaşma imkanı bulduk. Biz de Selahattin Taşkın şehidimizin bizlere emaneti olan evladının ilk karne heyecanını paylaştık, onun mutluluğuna şahit olduk" şeklinde konuştu.

"Şehitlerimizin aziz kahramanlarımızın emaneti her zaman bizim başımızın tacı"

Bakan Göktaş, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Şehitlerimizin, aziz kahramanlarımızın emaneti her zaman bizim başımızın tacı. Her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ilk karne heyecanını da onlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Sadece burada değil, tüm Türkiye genelinde 39 şehit çocuğumuz, 461 gazi çocuğumuzun ilk karne heyecanını paylaşacağız. Burada bizler gittik, diğer illerde de valilerimiz, mülki idare amirlerimiz" diye konuştu.

Ayrıca sınıftaki öğrencilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitim seti hediye edildi. Göktaş, karne töreninin ardından Aras Talha Taşkın'ı ve annesi Saniye Taşkın'ı Togg ile evine bıraktı. - ANKARA

