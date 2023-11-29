Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti ve hizmetlerini anlattı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin X (Twitter) hesabından paylaşımda bulunan Yetişkin, "CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i Genel Merkezimizde ziyaret ettik. Sosyal demokrat bir yönetim anlayışıyla halkımızla birlikte yönettiğimiz Seferihisar'daki 5 yıllık hizmetlerimizi anlattık. Daha güzel bir Seferihisar için çalışmaya devam edeceğiz" notunu düştü.