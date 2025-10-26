Seçimde gerginlik! AK Parti'den dikkat çeken Bayrampaşa videosu

Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili seçmek için bir kez daha toplandı. Seçimin ilk üç turunda adaylardan herhangi biri yeterli oy çoğunluğuna ulaşamazken, CHP'li ve AK Partili üyeler arasında sık sık gerginlik yaşandı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZDEMİR'DEN TEPKİ

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Akın'a verilen oyun geçersiz sayılması nedeniyle tepki gösterdi. Özdemir, "Burası hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir iradeyi biz asla gasp ettirmeyiz. Burası böylesine irade gaspı yapan bir başkanın yönetebileceği bir meclis değil." dedi.

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Bayrampaşa'da yenilenen belediye başkanvekilliği seçimlerinde gergin anlar yaşanırken; AK Kadın İstanbul, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in AK Parti adayına verilen oyun geçersiz sayılması nedeniyle gösterdiği tepkiye ilişkin dikkat çeken bir video paylaştı.