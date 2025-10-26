Haberler

Seçimde gerginlik! AK Parti'den dikkat çeken Bayrampaşa videosu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Seçimde gerginlik! AK Parti'den dikkat çeken Bayrampaşa videosu Haber Videosunu İzle
Seçimde gerginlik! AK Parti'den dikkat çeken Bayrampaşa videosu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayrampaşa'da yenilenen belediye başkanvekilliği seçimlerinde gergin anlar yaşanırken; AK Kadın İstanbul, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in AK Parti adayına verilen oyun geçersiz sayılması nedeniyle gösterdiği tepkiye ilişkin dikkat çeken bir video paylaştı.

  • Bayrampaşa Belediye Meclisi, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili seçmek için toplandı.
  • Seçimin ilk üç turunda hiçbir aday yeterli oy çoğunluğuna ulaşamadı.
  • CHP'li ve AK Partili üyeler arasında sık sık gerginlik yaşandı.
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti adayına verilen oyun geçersiz sayılmasına tepki gösterdi.
  • AK Kadın İstanbul, Abdullah Özdemir'in tepkisine ilişkin bir video paylaştı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili seçmek için bir kez daha toplandı. Seçimin ilk üç turunda adaylardan herhangi biri yeterli oy çoğunluğuna ulaşamazken, CHP'li ve AK Partili üyeler arasında sık sık gerginlik yaşandı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZDEMİR'DEN TEPKİ

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Akın'a verilen oyun geçersiz sayılması nedeniyle tepki gösterdi. Özdemir, "Burası hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir iradeyi biz asla gasp ettirmeyiz. Burası böylesine irade gaspı yapan bir başkanın yönetebileceği bir meclis değil." dedi.

AK PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Bayrampaşa'da yenilenen belediye başkanvekilliği seçimlerinde gergin anlar yaşanırken; AK Kadın İstanbul, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in AK Parti adayına verilen oyun geçersiz sayılması nedeniyle gösterdiği tepkiye ilişkin dikkat çeken bir video paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Faruk Alagaş'ın nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın kritik ismi nikah töreninde
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Acun Ilıcalı'nın 2 takımı da hedefe doğru ilerliyor

Fenerbahçe'den ayrılmak ona yaradı! Takımları dur durak bilmiyor
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Faruk Alagaş'ın nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın kritik ismi nikah töreninde
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi

Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.