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Savur'da İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırısını Protesto

Savur ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti. Vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı ve İsrail'in saldırılarını kınadı.