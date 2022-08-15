Savcı Sayan'dan dikkat çeken seçim çıkışı: Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisini veremem

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, katıldığı bir televizyon programında 2023 seçimlerini Millet İttifakı'ndan bir adayın kazanması durumunda, ülkenin en geç 6-7 ay içerisinde seçime gideceğini söyledi. Sayan, "Fakat o 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem" dedi.

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin partilerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin konuşan Ağrı Belediye Başkanı olan Savcı Sayan, haziran ayında yapılacak seçimlere ilişkin de çarpıcı bir iddiada bulundu.

"ÜLKENİN SURİYE'YE DÖNMEYECEĞİNİN GARANTİSİNİ VEREMEM"

Sayan "Millet İttifakı'ndan bir aday, Cumhurbaşkanlığı'nı kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içerisinde seçime gider. Yönetemezler. Yapamazlar. Sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içerisinde bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğinin garantisini veremem. FETÖ'nün, ABD'nin, İngiltere'nin planlarından sebep." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME YAPTI

Sayan, Ağrı'da ulaşımı ucuzluğunu anlatırken ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı. Sayan, "Dünyanın en ucuz ulaşımı bizde. Ve sıfır otobüsler. Öyle İmamoğlu'nun yolda kalan otobüsleri gibi değil ha. 12 metrelik, itekleme değil kendinden giden. Arkadan iteklemeli değil. 5-6 kişiyi ücretsiz taşıyorlar, araba bozuldu mu iteliyorlar. Bu onlardan değil. Yeni kadro oluşturmuşlar İstanbul'da. Her otobüse 10 kişi bedava biniyor, otobüs durdu mu onlar iteliyor" dedi.