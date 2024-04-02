Sarız'da CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu Başkan Seçildi

Sarız'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi Adayı (CHP) Ömer Faruk Eroğlu 3 bin 602 oy alarak başkan seçildi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Sarız'da CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu, 3 bin 602 oy alarak başkan seçildi. Sarız'da resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde:

"CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu 3 bin 602, MHP Adayı Baki Bayrak 3 bin 21, YRP Adayı Mustafa Arık bin 25, BBP Adayı Öcal Arslankaya 70 oy aldı." - KAYSERİ