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Sarız'da CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu Başkan Seçildi

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Sarız'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi Adayı (CHP) Ömer Faruk Eroğlu 3 bin 602 oy alarak başkan seçildi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Sarız'da CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu, 3 bin 602 oy alarak başkan seçildi. Sarız'da resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde:

"CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu 3 bin 602, MHP Adayı Baki Bayrak 3 bin 21, YRP Adayı Mustafa Arık bin 25, BBP Adayı Öcal Arslankaya 70 oy aldı." - KAYSERİ

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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