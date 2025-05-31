Sarıoğlu Mahallesi Muhtarlık Seçimleri 1 Haziran'da

Sarıoğlu Mahallesi Muhtarlık Seçimleri 1 Haziran'da
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Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Sarıoğlu Mahallesi, 1 Haziran 2025'te yeni muhtarını seçecek. Geçmiş muhtarın ani vefatından sonra, 4 aday yarışacak. Seçim için 4 ayrı sandık kurulacak.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Sarıoğlu Mahallesi, 1 Haziran 2025 günü sandığa gidecek. 4 adayın yarıştığı seçimlerin sonunda mahalle sakinleri yeni muhtarını seçecek.

Son yerel seçimlerde Çine ilçesine bağlı Sarıoğlu Mahallesi'nin muhtarı olarak seçilen Cengiz Karabulut, göreve geldikten bir süre sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karabulut'un vefatının ardından aza Aykut Aydın, geçici olarak muhtarlık görevini devraldı. Yaşanan durumun ardından yasal süreci başlatan Çine İlçe Seçim Kurulu, muhtarlık seçimlerinin 1 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi. Açıklanan tarihin ardından mahallede muhtar adayları da belirlenirke, mahalle halkı sandığa giderek yeni muhtarını seçecek. Seçim için mahallede 4 ayrı sandık kurulacak. Yeni muhtar olabilmek için adaylıklarını açıklayan Aykut Aydın, Dursun Akdağ, Ahmet Erkun ve Akın Yurttaş yarışacak. 4 adayın yarıştığı seçimlerin sonunda Sarıoğlu Mahallesi'nin yeni muhtarı belli olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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