Sarıoğlan'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Sarıoğlan ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende Kaymakamı Fatih Güner ve Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Jandarma Astsubay Çavuş Muhammed Özdemir'in konuşmasının ardından protokol üyeleri, gazilerin gününü kutladı.