Sarıgöl'ün yeni Kaymakamı Halil Dalak oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kaymakamlar kararnamesi ile Sarıgöl'ün yeni Kaymakamı Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama kararına göre Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine atanırken, ilçenin yeni kaymakamı ise Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak oldu. - MANİSA