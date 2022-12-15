Saraçhane'deki buluşmada dikkat çeken pankart! İmamoğlu'nun çok hoşuna gidecek

YSK üyelerine hapis cezası alan İBB Başkanı İmamoğlu'na destek vermek için çok sayıda kişi Saraçhane'de toplandı. Buluşmaya kalabalığın açtığı bir pankart damga vurdu. İmamoğlu destekçilerinin açtığı pankartta "Ayarını bozduğunuz o kadar gün gelir sizi de tartar" yazması dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının yankıları gündemden düşmek bilmiyor. İmamoğlu karar sonrası dün akşam yaptığı çağrıyla 6'lşı masa liderlerinin de katılacağını belirterek İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmişti. Çok sayıda kişi Saraçhane'de toplandı.

5 PARTİ LİDERİ KATILDI

Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılım sağladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise hastane randevusu olduğu için katılım gösteremedi.

MİTİNGE DAMGA VURAN PANKART



İmamoğlu'nun konuşmasıyla başlayan etkinliğe alanda açılan bir pankart damga vurdu. İmamoğlu destekçilerinin açtığı "Ayarını bozduğunuz o kadar gün gelir sizi de tartar" yazısı dikkat çekti.

İşte o pankart: