Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Vali Şıldak'a şelengo ikram edildi ve Başkan Ekinci tarafından işlemeli bir ibrik hediye edildi.