Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Vali Şıldak'a şelengo ikram edildi ve Başkan Ekinci tarafından işlemeli bir ibrik hediye edildi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Ekinci tarafından karışlanan Vali Şıldak, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyarette Vali Şıldak'a, Viranşehir'de yetişen şelengo ikram edildi.
Başkan Ekinci, ziyaretin sonunda Vali Şıldak'a işlemeli ibrik hediye etti.
Ziyarette, Şıldak'a Kaymakam Önder Koç eşlik etti.
Kaynak: AA / Politika