Samsun haberi: Bafra Sebze ve Meyve Hali meclisten geçti

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi'nde, Bafra Yeni Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin Türbe Mahallesi'nde yapılması maddesi kabul edildi.

Meclis toplantısında, mevcut Bafra Toptancı Hali'nin kapatılarak, Yeni Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin Türbe Mahallesi'nin ilgili ada ve parselini kapsayan taşınmazlar üzerinde yapılması uygun görüldü.

"Karar fevkalade mutlu edici"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi'ne katılan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Büyükşehir Meclisimizin Baframıza kazandırılacak yeni ve modern Sebze ve Meyve Toptancı Hali ile ilgili aldığı karar fevkalade mutlu edici. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir başta olmak üzere tüm Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimize ilçem şahsım adına teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hal Projesi hazır, projenin yapılacağı yerin tarım arazisi statüsünden çıkarılması Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı ve kamulaştırma çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Ülkemize ve Baframıza hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN