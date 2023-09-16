Samsun'un Havza ilçesinde yapılan genel kurulda İbrahim Yüksel, MHP Havza İlçe Başkanlığına seçildi. Yeni yönetim, genel merkezin yerel seçim stratejisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.

Samsun'da MHP Havza İlçe Başkanlığına İbrahim Yüksel seçildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa, bir süre önce bu göreve atanan Yüksel tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde kullanılan 182 oyun tamamını alan Yüksel, MHP Havza İlçe Başkanlığına getirildi.

Yönetim kurulu ise Abdurrahman Teber, Alim Aslan, Arslan Pekşen, Atakan Özkurt, Bekir Cengiz, Cihat Şimşek, Emre Aysan, Ersin Şener, Ertuğrul Gazi Gedik, Hadi Korkmazlı, Hüsamettin Sezgin, Muammer Düzdün, Ömer Çalışkan ve Tahir Uysal'dan oluştu.

Yüksel, yeni yönetimleriyle genel merkezlerinin yerel seçim stratejisi doğrultusunda çalışmalarına yön vereceklerini söyledi.

Genel Kurula Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ile partililer katıldı.