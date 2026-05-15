Kaymakam Güldoğan, 4 mahallede talepleri dinledi

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kaymakam Güldoğan, Akçaköy, Mamatlı, Oraklar ve Hacıköseli mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde mahalle muhtarlarından bölgelerin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Güldoğan, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Güldoğan, iletilen konuların not alındığını ifade etti.

Kaymakam Güldoğan, ziyaretlerde hazır bulunan kurum amirleriyle birlikte mahallelerdeki sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ve sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Yüzbaşı Emre Ertan ve çeşitli kurum temsilcileri de eşlik etti. - MANİSA

