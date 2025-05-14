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Sağlık Bakanı: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İçin Uğraşıyoruz

Sağlık Bakanı: Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İçin Uğraşıyoruz
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlıklı kalmasının önemine dikkat çekti ve sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kilo sorununa da vurgu yapan Memişoğlu, bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlıklı kalmasının önemine işaret ederek, "Biz sağlıklı toplum için uğraşıyoruz, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz." dedi.

Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerinde toplumda kilo sorunu bulunduğunu aktaran Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Toplum sağlıklı kalmalı, biz sağlıklı toplum için uğraşıyoruz, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz. Onun için bu farkındalığı, kilo anlamında da bağımlılık anlamında da sezaryen anlamında da söylemeye devam edeceğiz. Sizlere de söyletmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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