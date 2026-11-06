Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Denizli Valisi Köşger'i ziyaret etti; pala takdim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Denizli Valisi Köşger'i ziyaret etti; pala takdim edildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının açılışı için kente gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Ziyarette kentteki sağlık hizmetleri değerlendirildi; Bakan Memişoğlu'na Yatağan palası takdim edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Ziyarette kentteki sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli programı kapsamında Denizli Valiliği'ni ziyaret etti. Denizli Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmek ve çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Memişoğlu, ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi. Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Valilik Makamı'nda Vali Köşger ve il protokolüyle görüşen Memişoğlu, Denizli'de sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmede kentte sağlık alanında yürütülen mevcut çalışmalar ve sunulan hizmetlerin genel durumu ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin anısına Vali Yavuz Selim Köşger tarafından Bakan Memişoğlu'na, Denizli'nin geleneksel kültürel mirasları arasında yer alan, usta ellerde şekillenen ve nesilden nesile aktarılan Yatağan palası takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar

8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

Fatma Betül'ün tutuklanma sürecinde Bakan Gürlek'ten bomba paylaşım
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar

Canlı yayına damga vuran savaş uyarısı: İsrail eğer bunu yaparsa...
Dünya medya temsilcileri Çin'de! Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu

Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu
Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

İstanbul'daki kiralık evi için para istemiyor ancak tek bir şartı var
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış37

8 kişiyi öldüren seri katilin ilk ifadesi! Derdi buymuş
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı

İlk gün verdiği sözü tuttu!