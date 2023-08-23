Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük'e atanan Vali, Emniyet Müdürü ve Üniversite Rektörüne ziyarette bulundu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük'e atanan Vali Mustafa Yavuz, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a 'Hayırlı olsun' ziyaretlerinde bulundu. Köse, ziyaretler sırasında Atatürk'ün resminin yer aldığı tabloyu hediye etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kısa bir süre önce kente atanan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'ye 'Hayırlı olsun' ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Köse beraberinde Başkan Yardımcısı Halil Bakkal ile birlikte ilk olarak Valiler Kararnamesi ile Karabük'e atanan Vali Mustafa Yavuz'u ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, Başkan Köse ve Başkan Yardımcısı Halil Bakkal'a teşekkürlerini iletti. Başkan Köse de Vali Yavuz'a hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Köse ve Başkan Yardımcısı Halil Bakkal; Vali Yavuz ziyaretinin ardından, Karabük Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Ali Hasan Köse ve Karabük Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Fatih Kırışık'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunarak başarılar diledi.

Köse ziyaretleri sırasında Vali Yavuz, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tabloyu hediye etti.