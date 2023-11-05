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Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr Destekçileri Blinken'ın Bağdat Ziyaretini Protesto Etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Bağdat ziyaretini protesto etti. Sadr yanlıları, Blinken'ın Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyareti Tahrir Meydanı'nda protesto etti ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani aleyhinde sloganlar attı.