Saadet Partisi İsrail yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

BATMAN'da Saadet Partisi İl Başkanlığı İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında olduğu 12 devlet yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saadet Partisi Batman il teşkilatı, adliyeye gelerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu, Başbakan Yardımcısı Yariv Levin ile diğer bakanların da aralarında olduğu 12 devlet yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerin, Türk Ceza Kanunu'nun 76'ncı maddesine göre soykırım, 77'nci maddesine göre de insanlığa karşı suç işlediği belirtildi. Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Yıldız, "İsrail'in, o toprakların asıl sahibi olan Filistinlilere yapmadığı katliam, yapmadığı tehcir, yapmadığı zulüm kalmadı. Büyük İsrail hedefine ulaşabilmek için kundaktaki bebekten, yaşlı, kadın-erkek ayrımı yapmadan herkesi öldürdü, öldürmeye de devam ediyor. Uluslararası hukukun koruması altında olan ve dokunulmazlığa sahip hastaneyi bile bombaladılar. Çoğunluğu bebek ve çocuk olmak üzere yüzlerce insanı katlettiler. Maalesef dünya hala sessizliğini koruyor. 'Kudüs coğrafi değil, imani bir meseledir' diyen merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın yolundan giden ve Filistinli Müslümanlara her zaman desteğini esirgemeyen Milli Görüş, bugün de aynı hassasiyetle konuya yaklaşmaktadır. Cumhuriyet Savcılığımıza, savaş suçu işleyen terörist İsrail yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. İnanıyoruz ki; adaletin timsali cumhuriyet savcılarımız savaş suçu dahil birçok suçu işleyen terörist İsrail'in yetkilileri hakkında gerekli araştırmaları yapıp iddianame hazırlayacaklar ve yine adaletin timsali mahkemelerimiz de bunlar hakkında aziz milletimizin vicdanlarını rahatlatacak karar vereceklerdir" dedi.