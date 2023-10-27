Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Filistin'deki dram ve soykırıma dikkat çekti

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistin'de yaşanan dram, trajedi ve soykırıma dikkat çekerek, Çin'in Doğu Türkistan'da insan hakları ihlallerine son vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Japonya Parlamentosu'nda Doğu Türkistan'daki hukuk ihlallerini dile getireceklerini belirtti.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Filistin'de dram, trajedi ve soykırım yaşandığını ifade etti.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olacağını ifade etti.

"Doğu Türkistan'daki Uygur, Kırgız ve Kazak Türklerine karşı insan hakları ihlallerinin yapıldığını" belirten Özdağ, "Çin'in, Doğu Türkistan kapılarını gazetecilere, insan hakları savunucularına, siyasetçilere, hukukçulara açmak zorunda olduğunu" ifade etti.

Çin'in insan haklarına uygun hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk Özdağ, Japonya'ya gideceklerini ve "Japonya Parlamentosunda Doğu Türkistan'daki hukuk ihlallerini dile getireceklerini" ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Özdağ, "Filistin'de dram, trajedi, soykırım yaşanıyor. Hitler'in Yahudilere yaptıklarını bugünkü İsrail'deki siyonist yönetim, Hitler'e rahmet okuturcasına, Hitler'i mezarından kaldırırcasına daha büyük soykırım yapıyor. Bunu da alenen yapıyor." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda, 6 siyasi parti grubundan seçilecek temsilcilerin Gazze'ye gitmesini önerdiklerini anımsatan Özdağ, bu yöndeki grup önerilerinin reddedildiğini aktardı.

Selçuk Özdağ, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun Gazze'ye gidilmesi için çalışma başlattığını açıkladığını hatırlatarak, bu ziyaretin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini, Filistin'deki soykırımın durdurulması gerektiğini belirtti.