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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Mahalli Seçimlere İlişkin Açıklama Yaptı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Mahalli seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Hepimiz de bu seçime saygı duymak zorundayız." dedi.

Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Çankaya Lisesi'ne geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Karamollaoğlu, "1052" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra açıklama yapan Karamollaoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Mahalli seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Hepimiz de bu seçime saygı duymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA / Politika

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