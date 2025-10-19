Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan İsrail Eleştirisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan İsrail Eleştirisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arıkan, Isparta 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyonist İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını belirtti ve Gazze'deki durumu eleştirdi. Kongrede Adem Oflaz yeniden başkan seçildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bizim yapacağımız çalışmalarla beraber, bizim gibi düşünen siyasi hareketlerle yapacağımız çalışmalarla beraber, siyonist İsrail hedefine ulaşmayacak." dedi.

Arıkan, partisinin Isparta Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Isparta 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin tarihi kritik süreçlerden geçtiğini söyledi.

Bölgede hiç olmadığı kadar tansiyonun yüksek olduğunu vurgulayan Arıkan, "Siyonist İsrail'in hedeflerine yaklaşma noktasında hedefine kilitlendiğine şahitlik ediyoruz. Bizim yapacağımız çalışmalarla beraber, bizim gibi düşünen siyasi hareketlerle yapacağımız çalışmalarla beraber siyonist İsrail hedefine ulaşmayacak." dedi.

Gazze'nin tüm insanlığın içini yaktığını belirten Arıkan, "Dünyada vicdan sahibi bütün insanların içini yakan bir gerçekle karşı karşıyayız, iki yıl içerisinde insanlık tarihinin en büyük katlamanı yaptılar. Hitlerin yaptığı katliamı bile mumla aratan bir katliam yaptılar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, Adem Oflaz, yeniden başkan seçildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Politika
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Liverpool'a Anfield'da 10 yıl aradan sonra şok!

Cimbom'a yenilen Liverpool'un beli doğrulmadı! 10 yıl sonra şok
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap

Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.