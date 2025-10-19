Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan İsrail Eleştirisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bizim yapacağımız çalışmalarla beraber, bizim gibi düşünen siyasi hareketlerle yapacağımız çalışmalarla beraber, siyonist İsrail hedefine ulaşmayacak." dedi.

Arıkan, partisinin Isparta Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Isparta 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin tarihi kritik süreçlerden geçtiğini söyledi.

Bölgede hiç olmadığı kadar tansiyonun yüksek olduğunu vurgulayan Arıkan, "Siyonist İsrail'in hedeflerine yaklaşma noktasında hedefine kilitlendiğine şahitlik ediyoruz. Bizim yapacağımız çalışmalarla beraber, bizim gibi düşünen siyasi hareketlerle yapacağımız çalışmalarla beraber siyonist İsrail hedefine ulaşmayacak." dedi.

Gazze'nin tüm insanlığın içini yaktığını belirten Arıkan, "Dünyada vicdan sahibi bütün insanların içini yakan bir gerçekle karşı karşıyayız, iki yıl içerisinde insanlık tarihinin en büyük katlamanı yaptılar. Hitlerin yaptığı katliamı bile mumla aratan bir katliam yaptılar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, Adem Oflaz, yeniden başkan seçildi.