Kremlin: "Abu Dabi'deki görüşmeler yapıcıydı ama aynı zamanda çok zordu"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD'nin katıldığı üçlü görüşmelerin yapıcı ve karmaşık geçtiğini belirtti. Çalışmaların iki gündür sürdüğünü ve devam edeceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin katılımı ile Abu Dabi'de yapılan üçlü görüşmelere değinerek, "Çalışmalar iki gündür devam ediyor. Yapıcıydı ama aynı zamanda çok zordu. Devam edecek "dedi.

Ukrayna'da barış arayışları çerçevesinde Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin katılımı ile yapılan üçlü görüşmelerin 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelere değinerek, görüşmeleri "yapıcı ve karmaşık" olarak tanımladı. "Çalışmalar devam ediyor" diyen Peskov, "Çalışmalar iki gündür devam ediyor. Yapıcıydı ama aynı zamanda çok zordu. Devam edecek" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna ve ABD'li heyetlerin gerçekleştirdiği üçlü görüşmelerin ikinci turu Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Ukrayna ve Rusya müzakere ekiplerinin 314 savaş esirinin değişimi üzerinde anlaşma sağladığını duyurmuştu.

Üçlü görüşmelerin ilk turu ise 23-24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. - MOSKOVA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

