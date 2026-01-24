Rusya-Ukrayna-ABD heyetlerinin BAE'deki görüşmeleri sona erdi

Fransız haber ajansı AFP'nin toplantıya katılan Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devam eden görüşmeler sona erdi.

Rusya-Ukrayna ve ABD arasında dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) başlayan görüşmeler bugün de devam etti. Fransız haber ajansı AFP'nin toplantıya katılan Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, başkent Abu Dabi'de bir araya gelen heyetler görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerde herhangi bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığı ise netlik kazanmadı.

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti, Rus heyetinin otele döndüğünü bildirirken, ABD heyeti ise havaalanına gitti. - ABU DABİ