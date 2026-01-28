Haberler

Peskov: "Üçlü görüşmeler 1 Şubat'ta devam edecek"

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında geçen hafta gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin 1 Şubat'ta devam edeceğini duyurdu. Görüşmeler, savaşın sona erdirilmesi amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında ilk defa geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin 1 Şubat'ta devam edeceğini duyurdu.

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya geldiği üçlü görüşme, geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilk defa geçtiğimiz hafta yapılan üçlü görüşmelere 1 Şubat'ta devam edileceğini söyledi.

Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri, ilk olarak 23 Ocak'ta, daha sonra da 24 Ocak'ta Abu Dabi'de bir araya gelmişti. Rus heyetine Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık etmişti. Ukrayna heyetinde Umerov'un yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Genel Direktörü Kyrylo Budanov, Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrii Hnatov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadym Skibitskyi yer almıştı. ABD tarafının katılımcıları ise ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum olmuştu. - MOSKOVA

