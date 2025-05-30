Rusya-Ukrayna Görüşmeleri 2 Haziran'da İstanbul'da Yapılacak

Rusya-Ukrayna Görüşmeleri 2 Haziran'da İstanbul'da Yapılacak
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin İstanbul'a gideceğini ve 2 Haziran'da Kiev ile müzakerelere hazır olacağını açıkladı. Görüşmelerde ateşkes ve memorandumlar ele alınacak.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus heyeti İstanbul'a gidiyor ve 2 Haziran'da Kiev ile yeni bir müzakere turu için hazır olacak" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya- Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelerin bir sonraki turunun 2 Haziran'da İstanbul'da yapılmasına yönelik öneriye değinerek, "Rus heyeti İstanbul'a gidiyor ve 2 Haziran'da Kiev ile yeni bir müzakere turu için hazır olacak" dedi.

"Putin defalarca temelde üst düzey temaslardan yana olduğunu söyledi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki doğrudan görüşmelere değinen Peskov, "Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir sonuca ulaşılması gerekiyor" dedi. Liderler arasındaki zirvenin heyetler tarafından yapılan görüşmelerin ardından yapılabileceğini kaydeden Peskov, "Putin defalarca temelde üst düzey temaslardan yana olduğunu söyledi. Buna kesinlikle ihtiyaç var, ancak bu temaslar hazırlıklı olmalı ve öncesinde iki ülke heyetleri arasındaki doğrudan müzakerelerde sonuç alınmalı. Bu tür sonuçlar elde edilirse elbette üst düzey temaslardan söz edilebilir" ifadelerini kullandı.

"Rus ve Ukrayna memorandumlarının İstanbul'da hazır bulunacağı ikinci tur görüşmelerde ele alınacağını umuyoruz"

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak ikinci tur görüşmelerde ateşkes konusundaki pozisyonlarını netleştiren Rusya ve Ukrayna'nın taslak memorandumlarını gözden geçireceklerini söyledi. Rus Sözcü, "Rus ve Ukrayna memorandumlarının, Rusya heyetinin pazartesi sabahı İstanbul'da hazır bulunacağı ikinci tur görüşmelerde ele alınacağını umuyoruz" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki son görüşmeler 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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