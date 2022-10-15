Rusya'nın askeri eğitim sahasına saldırı gerçekleştirildi: 11 ölü Politika Haberleri Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde Rusya'nın bir askeri eğitim sahasına düzenlenen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırındaki Belgorod kentindeki bir eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendiği aktarıldı. "SALDIRI BDP ÜLKELERİNDEN BİRİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ" Yapılan açıklamada saldırının failleri hakkında bilgiler aktarılarak, "15 Ekim tarihinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden birinin 2 vatandaşı tarafından Belgorod bölgesindeki Batı Askeri bölgesinin eğitim sahasında terör eylemi gerçekleştirdi" denildi. 11 KİŞİ ÖLDÜ Açıklamanın devamında saldırganların Ukrayna savaşı için gönüllü olanların eğitim sahasında aldığı eğitimler sırasında saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilerek, "Özel askeri operasyona katılma talebinde bulunan askerlere yangın eğitimi verildiği sırada hafif silahlarla ateş açılması sonucu 11 kişi öldü. Farklı yerlerinden yaralanan 15 kişi sağlık tesisine götürülerek gerekli tıbbi yardımlar aldı" bilgisi aktarıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Ukrayna Rusya Politika Dünya Haberler

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