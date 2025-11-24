Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Avrupa'nın ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı için sunduğu barış planına yönelik karşı teklifinin "yapıcı olmadığını" ve "Rusya'nın işine yaramadığını" ifade etti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika