Putin, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi ve Trump'ın Danışmanlarıyla Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner ile bir araya geldi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika