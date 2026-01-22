Putin, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi ve Trump'ın Danışmanlarıyla Bir Araya Geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi. Görüşmede, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de katıldığı belirtildi. ABD-Rusya ilişkileri ve Orta Doğu politikaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
