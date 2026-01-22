Haberler

Putin, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi ve Trump'ın Danışmanlarıyla Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi. Görüşmede, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de katıldığı belirtildi. ABD-Rusya ilişkileri ve Orta Doğu politikaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner ile bir araya geldi. - MOSKOVA

