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Rusya'dan İrlanda'ya gemi müdahalesi uyarısı

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Rusya'nın Dublin Büyükelçisi, İrlanda'nın ticari gemilere yaptırım gerekçesiyle müdahale etmesinin 'ciddi sonuçları' olacağını belirterek, bu tür eylemlerin korsanlık olarak değerlendirileceğini söyledi.

Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, İrlanda'nın yaptırım ihlali gerekçesiyle ticari gemilere müdahale etme girişimlerinin "ciddi sonuçları" olacağını söyledi.

Rusya ile İrlanda arasında yaptırım uygulamaları nedeniyle yeni bir gerilim yaşanıyor. Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, İrlanda'nın yaptırım ihlali gerekçesiyle ticari gemilere yönelik muhtemel müdahalelerine karşı uyarıda bulundu. Dublin'in bu tür eylemlere hazır olduğunu göstermediğini belirten Filatov, "Burada söz konusu olan Dublin'in teorik olarak 'kıdemli yoldaşlarının' korsan eylemlerine katılabilecek olmasıdır. İrlanda tarafı, bu korsanlık eylemlerini gerçekleştirme girişimlerinin kendileri açısından çok ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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