Rusya: 'İran, barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme konusunda tam hakka sahiptir'

Rusya, İran'ın uranyum zenginleştirmesine destek verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik baskıları devam ederken, İran'ın "barışçıl amaçlarla" uranyum zenginleştirme hakkını savundu. Lavrov, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın diğer tüm üyeleri gibi, barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme konusunda tam hakka sahiptir" dedi.

Rusya'nın ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine müdahale etmeyeceğini ifade eden Lavrov, "Müzakere taraflarının üzerinde anlaşmaya vardığı ve kabul edilen her türlü kararı destekleyeceğiz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı