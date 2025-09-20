Rusya'dan Estonya'ya Hava Sahası İhlali Cevabı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal etmediğini, Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'a doğru ilerlerken Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinden uçtuğunu belirtti.

NATO üyesi Estonya hükümetinin 3 Rus askeri savaş uçağının 12 dakika boyunca hava sahasını ihlal ettiği yönündeki açıklamasına Rusya'dan cevap geldi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 MiG-31 savaş uçağının, Rusya'ya bağlı Karelya Özerk Cumhuriyeti'nden Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad bölgesindeki bir havaalanına planlı uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Uçuşun uluslararası hava sahası kurallarına uyularak gerçekleştirildiği ve objektif kontrollerle başka ülkelerin sınırlarını ihlal etmediği teyit edildi. Uçuş sırasında Rus uçağı, kararlaştırılan hava rotasından sapmadı ve Estonya hava sahasını ihlal etmedi. Uçak, Vaindloo Adası'na 3 kilometreden fazla uzaklıkta, Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerindeydi" ifadeleri kullanıldı.

Rus uçakları, Estonya hava sahasını 12 dakika boyunca ihlal etmişti

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tshakna dün yaptığı açıklamada, 3 Rus MiG-31 tipi savaş uçağının sabah saatlerinde Estonya hava sahasını ihlal ettiğini belirtmişti. Bakan Tshakna, Finlandiya Körfezi'ndeki Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasını ihlal eden savaş uçaklarının bölgede 12 dakika boyunca izinsiz uçtuğunu vurgulamıştı. Tshakna, Estonya'nın başkenti Tallinn'e yaklaşık 100 kilometre mesafede meydana gelen hava sahası ihlali için, "Rusya bu sene Estonya hava sahasını 4 kere ihlal etti, bu başlı başına kabul edilemez, ancak bugün 3 savaş uçağının hava sahamıza girmesi benzeri görülmemiş bir küstahlıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın artan saldırgan eylemlerine ve sınırları test etme girişimlerine siyasi ve ekonomik baskının hızlı bir şekilde arttırılmasıyla karşılık verilmesi gerektiğini söyleyen Tshakna, protesto notası vermek üzere Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdıklarını bildirmişti.

Estonya son 10 günde hava sahası ihlal edilen üçüncü NATO ülkesi

Estonya, Rusya tarafından son 10 günde hava sahası ihlal edilen üçüncü NATO ülkesi oldu. 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece Polonya, hava sahasını ihlal eden 19 adet Rus İHA'sını düşürdüğünü açıklamıştı. Ayrıca, 14 Eylül Pazar günü de Romanya da bir Rus İHA'sının Ukrayna'ya saldırı esnasında Romanya hava sahasını ihlal edildiğini duyurmuştu. - MOSKOVA