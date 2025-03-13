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Rusya, ABD'nin Geçici Ateşkes Teklifini Değerlendirdi

Rusya, ABD'nin Geçici Ateşkes Teklifini Değerlendirdi
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD'nin önerdiği 30 günlük geçici ateşkes teklifinin Ukrayna ordusu için sadece bir mola olduğunu belirtti. Uşakov, uzun vadeli barışçıl bir çözüm için çalıştıklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD'nin 30 günlük geçici ateşkes önerisine yönelik, "Bu, Ukrayna ordusu için geçici bir moladan başka bir şey değil. Amacımız ülkemizin meşru çıkarlarını ve bilinen endişelerimizi dikkate alan uzun vadeli barışçıl bir çözümdür" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Rus medyasına yaptığı açıklamada ABD'nin önerdiği 30 günlük geçici ateşkes teklifini değerlendirdi. Dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile telefonda görüştüğünü belirten Uşakov, "Bunun (geçici ateşkesin), Ukrayna ordusu için geçici bir moladan başka bir şey olmadığı yönündeki tutumumuzu dile getirdim. Amacımız ülkemizin meşru çıkarlarını ve bilinen endişelerimizi dikkate alan uzun vadeli barışçıl bir çözümdür. Bunun için çalışıyoruz. Bu durumda hiç kimsenin barışçıl eylemleri taklit eden adımlara ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı. Uşakov ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğinin söz konusu olmadığını anladığını söyledi. Uşakov, Putin'in bugün ilerleyen saatlerde konuşacağını ve Rusya'nın tutumunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağını aktardı. Uşakov, ABD'nin Rusya'nın taleplerini dikkate alacağını umduğunu belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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