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Rum gazeteci Paraschos, Hristodulidis'in 19 maddelik öneri sürecini eleştirdi

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Politis yazarı Paraschos, Hristodulidis'in Kıbrıs müzakerelerine dair sözlerinin gelişmelerle örtüşmediğini belirtti. Paraschos, Erhürman'ın 19 maddelik öneriler belgesini almadığı açıklaması üzerine Rum Yönetimi'nin belgenin iletimine açıklık getirmesi gerektiğine işaret etti.

Rum Politis gazetesi yazarı Andreas Paraschos, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın röportajından hareketle, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs müzakerelerine ilişkin açıklamalarının yaşanan gelişmelerle örtüşmediğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamaları, Rum basınında eleştiri konusu oldu. Politis gazetesinde yayımlanan yazısında Rum gazeteci Andreas Paraschos, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın özel röportajını değerlendirerek Rum liderliğinin müzakere sürecine ilişkin söylemleriyle sahadaki gelişmeler arasındaki çelişkilere dikkat çekti. "Gerçeğe karşı kimin borcu var" başlıklı yazısında Paraschos, Hristodulidis'in son bir yılda Kıbrıs sorununa ilişkin kamuoyuna verdiği mesajların gerçekleşen gelişmelerle karşılaştırılması gerektiğini belirtti. Paraschos, "Diplomaside algıları bir süre yönetebilirsiniz, ancak gerçeklerle sonsuza kadar pazarlık yapamazsınız" ifadeleriyle Rum liderliğinin izlediği politikayı eleştirdi.

"Erhürman'ın röportaj dışında söyledikleri daha sertti"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin yayımlanan açıklamalardan daha fazla ayrıntı içerdiğini belirten Paraschos, "Görüşme, yayımlanan cevaplardan yansıtılandan daha açıklayıcıydı. Röportaj dışında dile getirilen değerlendirmeler belirgin biçimde daha sertti" ifadelerini kullandı.

Paraschos, söz konusu değerlendirmeleri gazetecilik etiği gereği açıklayamayacağını belirterek, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların dahi Rum liderliğinin ortaya koyduğu tabloyu sorgulamak için yeterli olduğunu savundu.

Hristodulidis'in 19 maddelik önerileri tartışma konusu

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Hristodulidis'in gündeme getirdiği 19 maddelik öneriler belgesini ne doğrudan ne de Birleşmiş Milletler aracılığıyla aldığını açıklaması üzerine Paraschos, Rum Yönetimi'nin önerilerin hangi biçimde ve nasıl iletildiğine açıklık getirmesi gerektiğine işaret etti. Rum gazeteci, Erhürman'ın açıklamalarının Hristodulidis yönetiminin müzakere sürecine ilişkin kamuoyunda oluşturmaya çalıştığı görüntüyle yaşanan gelişmeler arasındaki farklılıkları ortaya koyduğunu savundu. Andreas Paraschos, "Bunlar, görüşlerine ne ölçüde katıldığımızdan bağımsız olarak, Lefkoşa'nın oluşturmaya çalıştığı görüntü ile müzakere sürecindeki gerçekler arasındaki çelişkileri ortaya koymaya yeterlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Geçiş kapıları ve müzakere süreci de eleştirilerin odağında

Paraschos, yeni geçiş kapılarının açılması konusunda ilerleme sağlanamaması, müzakere metodolojisinde uzlaşıya varılamaması ve diplomatik temasların somut sonuç üretmemesini de değerlendirdi. Rum Yönetiminin iyimser açıklamalarının müzakere sürecindeki gelişmelerle ne ölçüde örtüştüğünün sorgulanması gerektiğini belirten Paraschos, siyasi söylemler ile somut adımlar arasındaki farkın göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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