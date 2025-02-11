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Rubio ve Abdulati'den Gazze Görüşmesi: Hamas'ın Geleceği Tartışıldı

Rubio ve Abdulati'den Gazze Görüşmesi: Hamas'ın Geleceği Tartışıldı
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı görüşmede Gazze'nin yönetimi ve güvenliğinde Hamas'ın rolünün sona ereceğini vurguladı. Ayrıca, bölgesel barış ve güvenlik konularında işbirliğinin önemine değindi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı görüşmede " Gazze'nin yönetimi ve güvenliği için çatışma sonrası planlamada yakın işbirliğinin önemine" vurgu yaparak, "Hamas'ın Gazze'yi bir daha asla yönetemeyeceğini ve İsrail'i tehdit edemeyeceğini" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Washington'da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin görüşmede bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın desteklenmesini de içeren ABD-Mısır ortaklığının önemini teyit ettiği kaydedildi. "Bakan Rubio, rehinelerin serbest bırakılması ile Gazze'de insani yardımların ve tıbbi tahliyelerin sürmesi konularında Mısır'ın gösterdiği arabuluculuk çabaları için Abdulati'ye teşekkür etti" denilen açıklamada, "Bakan Rubio, Gazze'nin yönetimi ve güvenliği için çatışma sonrası planlamada yakın işbirliğinin önemini yineledi ve Hamas'ın Gazze'yi bir daha asla yönetemeyeceğini ve İsrail'i tehdit edemeyeceğini vurguladı" denildi.

Suriye konusu da ele alındı

Rubio ve Abdulati'nin Suriye'de kapsayıcı yönetim, ülkenin terörizmden arındırılması ve Suriye'nin komşularına tehdit oluşturmasının engellenmesi ihtiyacını da ele aldığı aktarılan açıklamada, "İkili, Sudan konusunda ise taraflara çatışmalara son verme ve insani yardımlara erişimi artırmaları yönünde baskı yapmanın gerekliliğini ele aldı" denildi. Rubio ve Abdulati'nin Mısır'ın su güvenliği konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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