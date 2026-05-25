ABD'li Bakan Rubio: 'İran'la savaşı sona erdirecek anlaşma bugün sağlanabilir'
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la savaşı sona erdirecek anlaşmanın bugün sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca boğazlarda seyrüsefer özgürlüğü ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde zaman sınırı olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, temaslarda bulunmak için ziyaret ettiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la savaşı sona erdirecek muhtemel bir anlaşmanın bugün sağlanabileceğini belirten Rubio, "Dün gece bazı haberler alabileceğimizi düşünmüştük, belki bugün olur. Ancak bundan çok büyük bir anlam çıkarılmamalı" ifadelerini kullandı.

Müzakere edilen anlaşma taslağının boğazlardaki seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alabilecek nitelikte olduğuna işaret eden Marco Rubio, "Boğazların açılmasını sağlama kabiliyetleri açısından masada oldukça sağlam olduğuna inandığım bir taslak var" değerlendirmesini yaptı.

Körfezdekiler dahil tüm ülkelerin boğazların açılmasını istediğini aktaran ABD Dışişleri Bakanı, "Bunu müzakere ettiğimiz her ülke, adımın sadece son derece makul değil, aynı zamanda dünya için yapılması gereken en doğru şey olduğunu anlıyor" şeklinde konuştu.

Nükleer müzakerelerde "zaman sınırı" vurgusu

İran'ın nükleer programı konusundaki diplomasi trafiğine de değinen Marco Rubio, Tahran yönetiminin "Nükleer meselede çok gerçek, önemli ve zaman sınırına tabi bir müzakere sürecine gireceğinden" emin olduğunu dile getirdi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımına ilişkin ise, "Acele etmiyor, kötü bir anlaşma yapmayacak. Başkan kötü bir uzlaşıya imza atmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in kendini savunma hakkı var"

Bölgedeki güvenlik dinamikleri ve İsrail'in tutumu hakkında da konuşan ABD'li Bakan, "İsrail'in kendini koruma hakkı her zaman vardır" dedi.

Marco Rubio, "Eğer Hizbullah İsrail'e füze fırlatıyorsa veya fırlatacaksa, İsrail'in buna karşılık verme veya bunun olmasını engelleme hakkı sonuna kadar vardır. Bu ateşkes süreci de dahil her zaman böyle kabul edilmiştir" şeklinde konuştu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
