ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "İran ile müzakerelerde biraz ilerleme kaydedildi"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ziyaretinde İran ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve bugün veya birkaç gün içinde savaşa ilişkin yeni bir haber olabileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran ile müzakere sürecine ilişkin, "Biraz ilerleme kaydedildi. Şu an ben sizinle konuşurken bile bazı çalışmalar devam ediyor. Bugün savaşa ilişkin yeni bir haber olabilir de olamayabilir de" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Rubio, temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu'daki son durum ve taraflar arasındaki ticarete ilişkin başlıklar ele alındı. Ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Rubio, İran ile yürütülen müzakerelere değindi.

"Bugün, yarın veya birkaç gün sonra söyleyecek bir şeylerimiz olabilir"

Rubio, söz konusu süreçte ilerleme kaydedildiğini belirtirken, "Biraz ilerleme kaydedildi. Şu an ben sizinle konuşurken bile bazı çalışmalar devam ediyor. Tıpkı ABD Başkanı Donald Trump'ın da dediği gibi, bu savaş öyle ya da böyle bir şekilde çözülmeli" dedi.

Rubio, "Bugün savaşa ilişkin yeni bir haber olabilir de olamayabilir de. Umarım olur, emin değilim. Bugünün ilerleyen saatlerinde, yarın veya birkaç gün sonra söyleyecek bir şeylerimiz olabilir" ifadelerini kullandı.

"Ziyaretim sırasında bu konuda konuşabileceğimiz bir şeyler olabilir"

Rubio, Başkan Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin ifadelerini yineleyerek, Tahran yönetiminin nükleer bir silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini söyledi. ABD'li bakan, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gerektiğini söyledi.

ABD'li bakan, "Üzerinde çalıştığımız konu bu ve belki de bu ziyaretim sırasında bu konuda konuşabileceğimiz bir şeyler olur" dedi. - YENİ DELHİ

