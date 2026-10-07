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Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve petrol miktarının aynı kaldığını söyledi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atina'da yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve boğazdan geçen petrol miktarının kapanmadan öncekiyle birebir aynı kaldığını söyledi. Rubio, İran'ın Hürmüz'de tam kontrolü kaybettiğini de belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hürmüz Boğazı açık ve şu anda boğazdan geçen petrol miktarı, boğaz kapanmadan önce geçen miktarla birebir aynı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Rubio, ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun 6'ıncı Toplantısının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Rubio, İran meselesine değinerek, İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile bir anlaşmaya varmak için karşısına çıkan "birden fazla fırsatı" değerlendiremediğini söyledi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki "tam kontrolünü kaybettiğini" de belirten Rubio, "Hürmüz Boğazı açık ve şu anda boğazdan geçen petrol miktarı, boğaz kapanmadan önce geçen miktarla birebir aynı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlama konusundaki kararlılığını yineleyen Rubio, Yunanistan'ın gerekmesi halinde Hürmüz Boğazı'nda ABD ile iş birliği yapacağını belirtti. Rubio, ABD'nin güçlü askeri imkanları sayesinde Orta Doğu'da "güvenliği sağlama kapasitesine" sahip olduğunu aktardı.

Uygulanan yaptırımların bir sonucu olarak İran ekonomisinin "dünyada pek az ülkenin gördüğü bir noktaya gelmek üzere" olduğunu belirten Rubio, "İran nükleer silaha sahip olamaz; bu kadar basit, net ve nokta. ABD açısından kabul edilebilir olacak her türlü anlaşmanın, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına alması şarttır" dedi.

Rubio ayrıca Yunanistan ve ABD'nin güçlü müttefikler olduğunu ve kolluk kuvvetleri arasında yeni bir terörle mücadele bilgi paylaşımı mekanizması başlattıklarını söyledi. Rubio, Yunanistan'ın kitlesel göçle ve suç örgütleriyle mücadelede bir müttefik olduğunu vurgulayarak, enerji arzında çeşitli koridorların kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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