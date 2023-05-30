RTÜK, Seçim Yayınları İçin İnceleme Başlattı

RTÜK, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun akşamı yapılan yayınlara ilişkin gelen şikayetler üzerine HALK TV, TELE1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili inceleme başlattığını bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun akşamı yapılan yayınlara ilişkin gelen şikayetler üzerine HALK TV, TELE1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK'ten seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasaklarına uymayan kanallar hakkında açıklama yapıldı.

Seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklinde ifadeler kullandığı belirtilen açıklamada, yayının tamamının uzmanlarca raporlaştırılmaya başlandığı duyuruldu.

Raporun tamamlanmasının ardından ilk Üst Kurul toplantısında dosyanın karara bağlanmak üzere gündeme alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara ver verilen HALK TV, TELE1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır."