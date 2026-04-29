Reuters: "ABD istihbarat teşkilatları, Trump'ın zafer ilan etmesi durumunda İran'ın nasıl tepki vereceğini inceliyor"

İngiliz haber ajansı Reuters'ın özel haberine göre ABD istihbarat teşkilatları, Başkan Donald Trump'ın savaşta tek taraflı zafer ilan etmesi durumunda İran'ın muhtemel tepkisini inceliyor.

Reuters haber ajansı 2 ABD'li yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye dayandırdığı haberinde, ABD istihbarat teşkilatlarının üst düzey yönetim yetkililerinin talebi üzerine Beyaz Saray için "siyasi bir yük" haline gelen savaşta tek taraflı zafer ilan etmesi durumunda İran'ın nasıl tepki vereceğini incelediğini aktardı. Kaynaklardan biri, Şubat ayında saldırıların başlamasının ardından istihbarat teşkilatlarının, Trump'ın zafer ilan etmesi ve ABD'nin bölgedeki güçlerini geri çekmesi durumunda "İran'ın bunu muhtemelen bir zafer" olarak göreceğini değerlendirdiğini söyledi. Kaynak, Trump'ın ABD'nin savaşı kazandığını, ancak bölgede yoğun asker varlığını sürdürdüğünü söylemesi durumunda İran'ın bu durumu muhtemelen bir "müzakere taktiği" olarak göreceğini, ancak bunun savaşın sonuna yol açacak bir durum olmayacağını belirtti. Beyaz Saray'dan bir yetkili Trump'ın üzerinde savaşı bitirme yönünde oluşan iç baskının "çok büyük" olduğunu ifade etti.

Diğer bir kaynağa göre İran'ın askeri ve siyasi liderlerine yönelik yeni hava saldırıları da dahil olmak üzere çeşitli askeri seçenekler resmen masada kalmaya devam ediyor. - LONDRA

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Trump, Kral Charles’ın Kongre’de ayakta alkışlanmasına imrendi: Ben bunu başaramadım

Kongre'nin halini görünce Kral'ı fena kıskandı: Ben bunu başaramadım
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir

Bu savaş başka! Musk'tan tarihi davada olay sözler: Hepimizi öldürecek
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Trump, Kral Charles’ın Kongre’de ayakta alkışlanmasına imrendi: Ben bunu başaramadım

Kongre'nin halini görünce Kral'ı fena kıskandı: Ben bunu başaramadım
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor