Refah Partisi'nden CHP'ye tepki: Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi bir meclistir

Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA, Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum' açıklamasına tepki göstererek "CHP Genel Başkanı'nın bu beyanını esefle karşılıyor, kınıyor ve milletimiz adına reddediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi bir meclistir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve savrulduğu yeri esefle, üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kılıç, "Her türlü terör saldırısında milletimiz ile tek vücut olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve güvenlik birimlerinin yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Hiç kimse milletimizin ve devletimizin bölücü terör örgütleriyle kararlı mücadelesini sekteye uğratamaz" diye konuştu.

Suat Kılıç, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptığı açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden talihsiz bir beyanda bulundu. 'Bu meclis gazi meclis değildir' dedi. CHP Genel Başkanı'nın bu beyanını esefle karşılıyor, kınıyor ve milletimiz adına reddediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi bir meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaşlar yöneten kahramanlıklar kazanan bir meclistir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin manevi komutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Başkomutanlık Muharebesi'nin komutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Büyük taarruzu başlatan irade 23 Nisan 1920'de Ankara'da milletin temsilcileriyle toplanarak Kurtuluş Savaşı'nı milli mücadeleyi başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisimiz 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin işgaline yönelik girişim karşısında bombaların hedefi olduğu halde uçaklar ve helikopterlerden atılan bombaların hedefi olduğu halde kapılarını açık tutmuş, millet iradesine sahip çıkmış, darbe girişimini püskürtmek için canlarını ortaya koyan milletvekillerinin can siper hane müdafaalarına tanıklık etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yönüyle de gazi bir meclistir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve savrulduğu yeri esefle, üzüntüyle karşılıyoruz. 'Yeniden Refah Partisi hem iktidarın hem muhalefetin alternatifidir' derken aslında kastettiğimiz şeylerden biri de budur. CHP anayasanın kendisine vermiş olduğu ana muhalefet rolüne ve misyonuna rağmen hızla milletimizden uzaklaşmış, halktan kopmuş, milli ve manevi değerlerin çevresine yanaşamaz hale gelmiştir. CHP'nin 'bu meclis gazi meclis değildir' diyen bir anlayış tarafından yönetiliyor olmasını üzüntü verici buluyor, tarihe not ediyor, gereğini milletimize havale ediyoruz."

'YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI YENİ BİR ANAYASANIN YAPILMASIYLA SONUÇLANMALI'

Kılıç, yeni anayasa tartışmaları ile ilgili, "Artık bu anayasa tartışmalarının bir son bulmasını ve 1982 darbe anayasasının yerini darbeci izler taşımayan sivil, demokrat, özgürlükçü, hakkı ve adaleti önceleyen bir yeni anayasaya bırakmasıdır. Yeni anayasa tartışmalarının gündem değiştirme başlığı olarak ele alınmasını değil, yeni anayasanın artık yapılarak gündemin küllüyen değişmesini arzu ediyoruz. Yeni anayasa çalışmalarında iktidara destek vereceğimizi her zaman, her zeminde ifade ettik. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu var. Bu çoğunluk yeni bir anayasa yapmak için yeterli olmasa da çoğulculuğu esas alan, katılımcılığı esas alan iktidarın değil, milletin anayasası vizyonuyla ortaya konulan bir metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı dışında da destek bulacağına dair inancımızı koruyoruz. Dolayısıyla yeni anayasa tartışmaları yeni bir anayasanın yapılmasıyla sonuçlanmalı ve 1982 darbe anayasasının yerini milletin sivil, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı anayasası almalıdır" dedi.