Haberler

Ramazan'ın ilk iftarı 81 ilde şehit yakınları ve gazilerle yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda kurulacak 'Büyük Aile Sofraları' kapsamında Ramazan'ın ilk iftarı, 81 ilde şehit yakınları ve gazilerle yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda kurulacak 'Büyük Aile Sofraları' kapsamında Ramazan'ın ilk iftarı, 81 ilde şehit yakınları ve gazilerle yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ramazan ayının ilk gününde Türkiye genelinde kurulacak 'Büyük Aile Sofraları' kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları aynı sofrada bir araya gelecek. 'Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle büyük aile sofrası' temasıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek iftar programına 41 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla birlikte yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere yönelik hassasiyetini her yıl Ramazan ayının ilk iftarını onlarla birlikte yaparak ortaya koyduğunu belirtti. Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının Bakanlık politikalarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Göktaş, istihdamdan sosyal desteklere, eğitimden ulaşıma kadar her alanda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Bakan Göktaş, Ramazan'ın ilk gününde ülke genelinde gerçekleştirilecek iftar programının devletin vefa anlayışının ve milletin birlik ruhunun güçlü bir göstergesi olacağını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sadece 8 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Kardeşi o eleştiriyi görünce çılgına döndü