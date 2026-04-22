Kremlin Sözcüsü Peskov: "Putin, Zelenskiy ile sadece anlaşmaları sonuca bağlamak için bir araya gelebilir"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Zelenskiy ile yalnızca çatışmaları sonuca bağlayacak anlaşmalar için bir araya gelebileceğini açıkladı. Görüşmelerin verimli olması için bir gerekçeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile hangi şartlarda görüşeceğini açıkladı. Peskov, Putin'in Zelenskiy ile sadece çatışmaları bitirecek olan anlaşmaları sonuca bağlamak için bir araya gelebileceğini ifade etti.

Peskov, "Asıl mesele bu görüşmenin amacıdır. Neden bir araya gelsinler? Putin, Moskova'da her an görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Asıl önemli olan görüşme için bir gerekçenin bulunması ve toplantının verimli geçmesidir. Bu da ancak anlaşmaları sonuca bağlamak amacıyla gerçekleşebilir" dedi.

Peskov ayrıca, Ukrayna'nın çatışmayı çözme konusunda herhangi bir siyasi irade sergilemediğini belirtti. - MOSKOVA

