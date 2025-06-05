Putin ve Trump Arasındaki Görüşme 'Yapıcı' Olarak Nitelendirildi

Putin ve Trump Arasındaki Görüşme 'Yapıcı' Olarak Nitelendirildi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesini 'yapıcı' ve 'gerekli' olarak değerlendirdi. Görüşmede pek çok önemli konu ile birlikte Ukrayna meselesi de ele alındı, ancak liderler arasında yüz yüze görüşme konusunda bir anlaşmaya varılamadı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump görüşmesinin "yapıcı" ve "gerekli" olduğunu söyleyerek, "Görüşme konusunda bir anlaşmaya varılamadı. Başkanlar arasında görüşmenin gerekli olduğu ancak uygun şekilde hazırlanması gerektiği konusunda ortak bir anlayış var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti, Trump "İyi bir görüşmeydi, ancak hemen barışa yol açacak bir görüşme değildi" ifadelerini kulandı. Trump'ın ardından Rusya tarafından açıklama ise Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump görüşmesinin "yapıcı" ve "gerekli" olduğunu söyleyerek, "Başkanlar gerçekten de pek çok temel ve önemli konuyu ele aldı" dedi. Liderlerin, kişisel bir görüşme konusunda mutabık kalmadıklarını kaydeden Peskov, "Görüşme konusunda bir anlaşmaya varılamadı. Başkanlar arasında görüşmenin gerekli olduğu ancak uygun şekilde hazırlanması gerektiği konusunda ortak bir anlayış var" dedi.

Putin ile Trump arasında Trump'ın göreve gelmesinin ardından dördüncü kez yapılan telefon görüşmesi yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmede Ukrayna konusu ele alındı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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