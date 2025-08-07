Putin ve Trump Arasında Zirve Görüşmesi İçin Anlaşma Sağlandı
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ile Trump arasında yapılacak görüşme için anlaşma sağlandığını duyurdu. Zirve çalışmalarına başlandığı ve yerinin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Zirve çalışmaları başladı. Görüşmenin yeri de kararlaştırıldı, kısa bir süre sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
