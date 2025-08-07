Putin ve Trump Arasında Zirve Görüşmesi İçin Anlaşma Sağlandı

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Zirve çalışmaları başladı. Görüşmenin yeri de kararlaştırıldı, kısa bir süre sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika