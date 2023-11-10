Putin Ukrayna savaşının son durumunu öğrendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'la görüşerek Ukrayna savaşının son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan ziyaretinin ardından gece saatlerinde Rostov'daki Güney Askeri Bölgesi karargahını ziyaret etti. Putin ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile görüştü. Rus liderin gerçekleştirdiği toplantılarda Ukrayna'daki savaşta Rus ordusuna komutanlık eden isimler de yer aldı. Ukrayna'daki savaşın son durumuna ilişkin Şoygu ve Gerasimov'dan bilgi alan Putin, yeni askeri araçları da inceledi.

Kremlin Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Kazakistan ziyaretini tamamlayan Vladimir Putin, Rostov'a geçerek Güney Askeri Bölge karargahını ziyaret etti. Putin'e karargahta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve diğer komutanlar eşlik etti. Yeni askeri teçhizatları inceleyen Putin özel askeri operasyonların ilerleyişi hakkında rapor aldı" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA